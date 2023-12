NOCERA SUPERIORE, CHE RECORD: DUE CONSIGLIERI PROVINCIALI ELETTI A SALERNO

Un Comune di dimensioni medie che riesce ad ottenere l’elezioni di due consiglieri comunali all’interno del Consiglio Provinciale di Salerno, entrambi di opposizione rispetto al Sindaco Cuofano: un vero record per il Comune di Nocera Superiore che, per la seconda volta consecutiva, conferma a Palazzo Sant’Agostino Rosario Danisi (Campania Libera) e Carmine Amato (Fratelli d’Italia). E, questa volta, il primato di Nocera Superiore è unico, visto che Eboli non è riuscita ad ottenere la rielezione di Alfano e di Rosamilia, insieme, ma solo di quest’ultima all’interno della lista Campania Libera.

Share on: WhatsApp