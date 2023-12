IN FRATELLI D’ITALIA SCOPPIA IL CASO MICHELE SARNO: NON HA VOTATO ALLE PROVINCIALI

Michele Sarno, consigliere comunale di Salerno, candidato sindaco alle ultime elezioni comunali del centro capoluogo, non è andato a votare domenica in occasione delle Provinciali 2023. Una notizia che, già nella serata di ieri, poco prima della chiusura dei seggi, circolava negli ambienti di Fratelli d’Italia, tra i dirigenti del partito di Giorgia Meloni che stazionavano nei pressi dell’ingresso di Palazzo Sant’Agostino. Michele Sarno, che avrebbe dovuto sostenere la candidatura del collega Mimmo Ventura, perchè non si è recato a votare ? Un semplice impegno professionale o anche qualche altro motivo ? Ah, saperlo…

