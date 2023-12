STEFANO CALDORO: “BILANCIO REGIONE CAMPANIA, ERRORE POLEMICHE CON MINISTRO FITTO”

“La legge di bilancio regionale ha numeri molto diversi da quella di bilancio nazionale. Il Governo Meloni ha scelto di ridurre la pressione fiscale sul lavoro, sulle persone e sulle famiglie, scelte che hanno un impatto notevole sulla realtà e sulla vita concreta dei cittadini e che condividiamo pienamente in un’ottica di sviluppo e crescita del Paese”. Così Stefano Caldoro, capo dell’opposizione intervenendo in Consiglio regionale della Campania sulla legge di bilancio oggi in aula. “Non possiamo dire lo stesso della legge di bilancio regionale – aggiunge Caldoro – che seppur su dimensioni diverse, si muove su una direttrice completamente diversa. Apprezziamo comunque – dice Caldoro – lo sforzo di tenere i conti apposto ma le scelte politiche di spostare risorse su un territorio piuttosto che su un altro, davvero non lo comprendiamo. Altra cosa incomprensibile, – aggiunge – sono poi questi toni inutilmente polemici con il Ministro Fitto sulla ripartizione dell’FSC. Sterili polemiche che isolano la Regione Campania. Il mio invito che ho ripetuto spesso anche in Consiglio regionale è quello di condividere e favorire il confronto con il Governo sulle attività di programmazione e pianificazione della regione. La disponibilità delle risorse – conclude Caldoro – sono a titolarità nazionale, quindi perché litigare?”

