NOCERA SUPERIORE. E’ UNA DONNA LA NUOVA COORDINATRICE CITTADINA DI FRATELLI D’ITALIA

Si è svolto questa mattina, presso la sede del partito, in corso Matteotti 70, l’atteso congresso cittadino per l’elezione del nuovo coordinatore.

Con il voto del 98% degli aventi diritto, l’avv. Concetta Galotto è stata eletta alla guida del partito.

“Sono onorata della grande stima nei miei confronti e ringrazio tutti coloro che hanno voluto che io rivestissi questo ruolo-ha commentato a caldo il neo coordinatore cittadino di FdI- innanzitutto un grazie alla premier e presidente del nostro partito Giorgia Meloni, al Vice Ministro Edmondo Cirielli, al Senatore Antonio Iannone, all’on. Imma Vietri,all’on. regionale Nunzio Carpentieri, al vice coordinatore Regionale Giuseppe Fabbricatore, al coordinatore provinciale Alberigo Gambino nonchè ai consiglieri provinciali Carmine Amato e Giancarlo Baselice, al consigliere comunale Franco Pagano, al coordinatore uscente Rinaldo Villani, e a tutti gli amministratori e militanti presenti.

Eserciterò al meglio il compito che mi è stato affidato, lavorando in sinergia con il direttivo cittadino composto da Carmine Attanasio, Pio Bartiromo, Enrico Beltempo, Sonia Califano, Gianprisco D’Acunzi, Pasqualina De Angelis, Giuseppe Gifone, Pasquale Colombo, Giuseppe Petti e Palmina Tagliafierro.

Il nostro partito anche a Nocera Superiore ha ottenuto nelle ultime elezioni politiche un risultato eccellente, e gli iscritti e i simpatizzanti hanno dimostrato con tutto il loro impegno quanto Fratelli d’Italia valga a Nocera Superiore. Il nostro partito dovrà continuare ad essere protagonista, in vista soprattutto delle nuove sfide che ci attendono. Un partito attento al territorio e capace di accogliere anche nuovi iscritti”-ha concluso Concetta Galotto.

