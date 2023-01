AMBITO RIFIUTI SELE-PICENTINI. BATTIPAGLIA RESTA FUORI: FRANCESE BOCCIATA, CHIOLA AL SUO POSTO

Il Comune di Battipaglia – il centro principale per popolazione di tutta la Piana del Sele – resta fuori dai ruoli di potere del Sub Ambito Sele per la gestione del ciclo dei rifiuti che, nel corso della sua assemblea nella serata di ieri, ha eletto Giuseppe Lanzara (Presidente) ed Alessandro Chiola (Vice Presidente). Fuori da tutto Battipaglia, con il sindaco Cecilia Francese su tutte le furie per la scelta politica che l’ha penalizzata, nonostante Mimmo Volpe, Sindaco di Bellizzi, ne avesse proposto l’elezione alla carica di Vice Presidente. Battipaglia, quindi, dovrà subire le decisioni di Pontecagnano Faiano e di tutto il Partito Democratico: si tratta del centro dove insistono numerosi impianti per la gestione del ciclo dei rifiuti, piu’ di una volta finiti al centro di un duro scontro con la Regione Campania.

