NOCERA SUPERIORE. FORZA ITALIA, LEGA E NOI MODERATI DISERTANO L’INCONTRO DEL CENTRO DESTRA

Un segnale forte, chiaro, che lascia presagire l’ennesima spaccatura all’interno del centro destra della Provincia di Salerno: questo pomeriggio a Nocera Superiore, per la riunione dei partiti del centro destra, c’erano solo i rappresentati di Fratelli d’Italia, mentre Forza Italia, Lega e Noi Moderati hanno preferito non partecipare all’incontro, lasciando intendere di avere già preso altre decisioni per la scelta del candidato alla carica di Sindaco. Il Centro Destra, a Nocera Superiore, si prepara ad andare diviso alla prossima tornata elettorale quando i cittadini del centro dell’agro, saranno chiamati a scegliere il nuovo Sindaco e ad eleggere il nuovo Consiglio Comunale. Fratelli d’Italia parte dal nome di Franco Pagano, attuale Consigliere Comunale di Fdi, indicato come candidato sindaco del partito di Giorgia Meloni al termine delle Primarie che si sono tenute nel Giugno del 2023.

Share on: WhatsApp