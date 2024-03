NOCERA SUPERIORE. ENZO CASOLA (UDC): “BASTA GIOCHETTI, DIAMO UNA RISPOSTA ALLA CITTA'”

“In merito alle ultime dichiarazioni da parte di alcuni Partiti Politici in particolare agli amici di Forza Italia che ” sciaguratamente ” danno spaccata la coalizione di centro destra ( sconvolgente è la dichiarazioni del Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello, che sostiene di volersi allegare con chiunque anche con il centro sinistra in barba a tutti i militanti sia di Forza Italia che del centro destra che hanno sempre combattuto la politica clientelare del PD e dei Deluchiamo ) .”

Lo scrive, in una nota diffusa alla stampa, Enzo Casola, Coordinatore Provinciale dell’Udc.

UDC in relazione a queste dichiarazioni politiche è pronta con una propria lista (su tutto il territorio provinciale ) ad un confronto politico e amministrativo per la città di Nocera Sup. Ancora una volta gli amici di Forza Italia ci hanno deluso sottraendosi al confronto, che in data odierna, da loro indicata , doveva avvenire con l’indicazione del proprio candidato sindaco. Purtroppo anche questa riunione, come dice il coordinatore Regionale di Forza Italia ” nun sadda fa’ ” , perché con molta probabilità non hanno ancora deciso sul proprio candidato, in quanto, così come da loro dichiarato nell’ultimo incontro, i loro proponenti sono tre ( ma chi li ha visti, la classica ” ammuina “) .

UDC attende fiducioso risposta da Forza Italia, Lega, Fratelli D’italia e Noi Moderati, in tempi brevi nel rispetto delle proprie autonomie politiche, ma soprattutto nel rispetto dei cittadini di Nocera Sup. e di tutti gli elettori di centro destra.