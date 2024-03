NOCERA SUPERIORE. IL PARTITO DEMOCRATICO RINVIA OGNI DECISIONE ALLA PROSSIMA SETTIMANA

Tutto rinviato alla prossima settimana: il Partito Democratico della Provincia di Salerno affonterà la questione Nocera Superiore solo a partire da lunedi’ prossimo. Diventa sempre piu’ complicata l’ipotesi di trovare un accordo tra i due che sono rimasti sul tavolo della segreteria provinciale del Partito Democratico: Bartolo Pagano e Rosario Danisi. Intesa difficile e soluzione unitaria sempre piu’ lontana in un comune, come quello di Nocera Superiore, dove tutti i principali partiti devono ancora sciogliere la riserva sul nome del candidato e sui confini politici delle rispettive alleanze che si andranno a chiudere per affrontare la prossima tornata elettorale per le Comunali dell’8 e 9 Giugno 2024.

