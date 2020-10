NOCERA SUPERIORE. LA CISL FP SODDISFATTA PER ACCORDO CON AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Una lunga trattativa, poi l’esito positivo. E’ andata a buon fine la battaglia intrapresa per i lavoratori del comune di Nocera Superiore dalla Cisl Funzione Pubblica di Salerno e dalla Rsu coordinata dal segretario aziendale Vincenzo Vicidomini, sempre in prima linea per i diritti dei lavoratori. Si sta giungendo alla definizione dell’erogazione dei buoni pasto per gli agenti di polizia locale. Per domani è fissato un incontro e si procederà anche a portare all’attenzione dell’amministrazione la questione legata alla fornitura delle divise. Nella vicina Pagani con l’insistenza della Cisl, attraverso il segretario provinciale degli enti locali Miro Amatruda, sono state intanto erogate le produttività dell’anno 2018.

