ARZANO (NAPOLI) DICE NO AL LOCKDOWN: CENTINAIA DI CITTADINI E COMMERCIANTI IN STRADA

Ad Arzano (Napoli), è stato imposto il lockdown da parte del comune. E così decine di commercianti hanno bloccato le strade per protesta. Si sono riversati tutti alla rotonda di Arzano, strada nevralgica per l’accesso al centro a nord di Napoli, per far valere le proprie ragioni. Il mini lockdown è scattato oggi e sarà in vigore fino al 23 ottobre prossimo. Su decisione della commissione straordinaria che amministra il Comune, resteranno chiusi scuole, cimitero e negozi, ad eccezione di quelli di generi di prima necessità. Un provvedimento adottato alla luce dell’impennata di contagi da Covid in quella zona.

L’ordinanza della Commissione Straordinaria del Comune di Arzano è un modo per ‘ammazzare’ l’economia locale e non per fermare il propagarsi del contagio, visto che i cittadini arzanesi si muoveranno verso i comuni limitrofi per poter soddisfare le proprie necessità”. È quanto dichiarano in una nota congiunta Marco Nonno, consigliere regionale della Campania di Fratelli d’Italia e Giuseppe D’Angelo, esponente del partito di Giorgia Meloni ad Arzano.