NOCERA SUPERIORE. L’OPPOSIZIONE BOCCIA GLI ASSESSORI DOPO UN ANNO DI AMMINISTRAZIONE

Con una lettera inviata al Sindaco di Nocera Superiore, sottoscritta da 5 consiglieri di opposizione (Fabbricatore, Danisi, Pagano, Amato e Minardi ), ad un anno dall’insediamento dell’attuale amministrazione comunale, vengono mosse pesanti critiche all’operato, spesso inesistente, degli assessori comunali.

Egregio Sindaco,

sono decorsi oramai sei anni dal Suo insediamento presso il Comune di Nocera Superiore, ma il tanto decantato “cambiamento della storia”, con il famoso slogan “ VOGLIAMO UN’ALTRA CITTA’ “, che con la tecnica del disco rotto ridondava in ogni dove, nel corso delle Sue campagne elettorali, non solo non è stato attuato, ma si è piacevolmente affievolito e peggiorato rispetto ai modelli precedenti, da Lei tanto criticati.

È volto al termine il periodo dei proclami, dei “faremo”, tratti dal meraviglioso mondo fiabesco dei sogni, e ad un certo punto ci si scontra con la brutale realtà, che è ben altra storia.

La realtà è costituita da una città che reclama dignità, i cui cittadini necessitano: di risposte, di certezze, di trasparenza, di legalità, di lavoro e di pianificazione futura, tutti punti rimasti inevasi e privi di risposta alcuna.

Oramai viviamo una città in preda alla confusione amministrativa, strade sporche e dissestate, illuminazione pubblica scadente, in alcuni tratti addirittura assente, aree pubbliche lasciate al loro naturale decadimento, frazioni dimenticate.

L’Amministrazione della trasparenza, così veniva descritta durante la campagna elettorale!

Opere pubbliche, che dovevano essere riconsegnate alla nostra collettività negli anni scorsi, sono in altro mare;

ogni attività urbanistica, linfa vitale per la nostra economia, è in stallo;

lo stato di manutenzione cittadina è sotto gli occhi di tutti;

le strade sono in totale dissesto, l’unica preoccupazione e spostare e rispostare segnaletica;

il commercio in ginocchio e l’unica preoccupazione è stata riattivare il pedaggio per la sosta;

le politiche sociali? (ci fermiamo ad un punto interrogativo);

Archeologia…..stendiamo un velo pietoso

La ciliegina sulla torta è rappresentata dalla diatriba che riguarda la Caserma dei Carabinieri!

Sindaco, Lei aveva dato delle rassicurazioni un anno fa e ripetuto a novembre in Consiglio Comunale, ricordiamo le Sue parole: La caserma non si tocca!

Ad oggi la realtà dice altro!

In un anno si sono effettuati numerosi incontri con i vertici dei Carabinieri e Lei non ha mai pensato di informare il Consiglio Comunale, che rappresenta la Città di Nocera Superiore. Pare opportuno sottolineare che questo non è, e non può continuare ad essere, il modus operandi di una Amministrazione Pubblica.

I cittadini hanno il diritto sacrosanto di essere informati e di conoscere qualsiasi attività posta in essere dall’Amministrazione!

I cittadini necessitano di risposte certe, chiare e definitive. E soprattutto nel duro periodo, post emergenziale, cui saremo chiamati non si può scherzare!

Le chiediamo di voler riferire in Consiglio Comunale, su quanto sta avvenendo e tutti i punti di azione amministrativa che abbiamo elencato. Le ribadiamo, con forza e determinazione, ancora una volta le sue parole: LA CASERMA NON SI TOCCA!