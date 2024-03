NOCERA SUPERIORE. PD, E’ IL MOMENTO DELLE SCELTE. CENTRO DESTRA, LE GRANDI MANOVRE DI FORZA ITALIA

E’ arrivato il momento delle scelte per il Partito Democratico nel Comune di Nocera Superiore: con Bartolo Pagano o con Rosario Danisi, ben sapendo che, ogni decisione, non avrà la condivisione di tutte le parti in causa. Il Pd della Provincia di Salerno, a questo punto, deve prendere una decisione, per quanto dolorosa possa essere ed anche divisiva per alcuni aspetti. Domani, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere la giornata decisiva ma nulla esclude che, ancora una volta, da Via Manzo possano far slittare la scelta di un’altra settimana. Nocera Superiore ribolle anche sul fronte del centro destra dove, a questo punto, pare chiaro che FDI correrà da sola con la candidatura a sindaco di Franco Pagano. Forza Italia, invece, si sta facendo promotrice della nascita di una grande alleanza, che vada anche oltre i confini politici del centro destra, per poter affrontare al meglio la prossima tornata elettorale.

