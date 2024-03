AZIONE SALERNO IN PIAZZA CON I GAZEBO. ANTONIO D’ALESSIO: “ASCOLTO E CONFRONTO, BUONA POLITICA”

Continuano gli appuntamenti, in piazza a Salerno, come anche in altre località della Provincia, con i gazebo di Azione, il partito di Carlo Calenda, sempre pronto ad incontrare i cittadini. All’incontro di Salerno, come sempre, presente il deputato Antonio D’Alessio.

“La politica di oggi” sottolinea D’Alessio, “ha spesso ritmi e metodi organizzativi che non favoriscono i rapporti umani, il dialogo, lo scambio di idee. I gazebo in strada diventano un’occasione per incontrarsi e discutere. L’ascolto e il confronto sono alla base della buona politica.”