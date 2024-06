NOCERA SUPERIORE. ROSARIO DANISI A COLLOQUIO CON LA CITTA’: “UN NUOVO PIANO TRAFFICO”

Non solo comizi ma anche incontri informali, all’interno di bar e locali del territorio, per raggiungere il maggior numero di cittadini ai quali spiegare ed illustrare il progetto di città per i prossimi 5 anni: è, anche, questa la campagna elettorale del candidato sindaco Rosario Danisi, impegnato nelle ultime giornate di manifestazioni pubbliche, prima dell’appuntamento con il voto dell’8 e 9 Giugno. Danisi, intanto, che si è caratterizzato per la chiarezza dei messaggi lanciati nel corso della campagna elettorale, adesso punta sulla realizzazione di un nuovo Piano Traffico per Nocera Superiore.

“La viabilità del nostro Comune” scrive Rosario Danisi, ” va migliorata e resa piu’ fluida ma ogni decisione deve essere condivisa con il mondo del Commercio e delle Attività Produttive che vanno tutelate e difese: una saracinesca aperta ed un’insegna accesa sono anche un presidio di legalità per la nostra Comunità. Nocera Superiore sarà Migliore”