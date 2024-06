SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO MICHELE STRIANESE A ROMA PER LA FESTA DEL 2 GIUGNO

Domani 2 Giugno 2024, il Sindaco di San Valentino Torio MICHELE STRIANESE partecipera’, in rappresentanza della citta’, alla Festa Nazionale della Repubblica in Via dei Fori Imperiali a Roma.

Lungo via dei Fori Imperiali si svolge, infatti, la tradizionale parata cui partecipano tutte le componenti dello Stato: personale militare e civile, corpi armati e non armati, bandiere e stendardi, bande e fanfare militari.

San Valentino Torio, dunque, partecipa con il proprio sindaco alla parata delle istituzioni repubblicane alla festa nazionale, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana ON. SERGIO MATTARELLA.

Al servizio del Paese” è il tema individuato quest’anno per le celebrazioni, che saranno aperte alle 9.15 dall’ alzabandiera solenne presso l’Altare della Patria e dall’omaggio al Milite Ignoto con la deposizione di una corona d’alloro da parte del Presidente della Repubblica, accompagnato dalle massime cariche dello Stato.

Poi la marcia delle armi nei pressi del Colosseo, l’ esibizione della Pattuglia Acrobatica dell’ Aereonautica Nazionale (Frecce Tricolari), la parata dei Sindaci d’ Italia in rappresentenza dell’ Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), il discorso del Presidente Mattarella e tante citta’ in festa in tutta Italia.