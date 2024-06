NOCERA SUPERIORE. ROSARIO DANISI: “DALLE FRAZIONI GRANDE ENTUSIASMO E VOGLIA DI CAMBIAMENTO”

“Cose che si possono fare e che chi, da 10 anni, governa il nostro Comune, non è stato in grado di realizzare. E’ questo il nostro programma, è questo il nostro progetto politico ed amministrativo a misura di Nocera Superiore“. Rosario Danisi, candidato sindaco sostenuto da tre liste civiche, in questi giorni sta completando il giro di tutte le frazioni del comune dell’Agro.

“Non è un caso”, sottolinea Danisi, “abbiamo puntato proprio sulle frazioni, quelle che sono state completamente dimenticate dall’amministrazione Cuofano e da chi, adesso, raccogliendo una pesante eredità, racconta di voler valorizzare. Mi chiedo e chiedo a tutti i cittadini di Nocera Superiore questi signori, in 10 anni, cosa abbiamo realmente fatto per le zone meno centrali della nostra comunità. Ed è proprio in queste piazze, quelle piu’ lontane dal red carpet del centro di Nocera Superiore, che stiamo raccogliendo entusiasmo ed una grande voglia di cambiamento”.