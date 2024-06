SAN VALENTINO TORIO. MICHELE STRIANESE: “GRANDE SUCCESSO PER LA SECONDA EDIZIONE DI AGRODOC”

#Agrodoc2024, un altro successo strepitoso di pubblico e di interesse mediatico.

Una grande occasione di sviluppo e valorizzazione del territorio, con tanti artisti, documentari, musica, spettacolo e contenuti culturali.

Ringrazio di cuore la RAI CAMPANIA, la Highlight di Francesco Comunale, gli sponsor privati e tutta l’ Amministrazione Comunale per la sinergia messa in campo per questa magnifica iniziativa che fa diventare Piazza Amendola un vero e proprio cine/teatro all’ aperto.

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

In queste sere attori, cantanti, artisti di livello nqzionale si sono alternati sul bellissimo palco: da Giovanna Sannino ad Enzo Gragnaniello, da Antonio De Matteo ad Enzo De Caro, da Marco Zurzolo a Simona Boo.

Grazie in particolare all’ Assessore agli Eventi e Spettacoli Enzo Ferrante e all’ Assessore alla Cultura Raffaella Zuottolo e complimenti alle bellissime conduttrici Francesca Sulvestre (Rai Radio Live Napoli) e Roberta Ammedola (RaiItalia).

Grazie a tutti i cittadini che hanno partecipato ed a tutti i mass media, a partire dalla Rai, che hanno valorizzato e promosso questo grande evento artistico/culturale.