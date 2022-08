NOVITA’ NEL CENTRO DESTRA. NOI MODERATI: ACCORDO A ROMA PER IL COLLEGIO AL SENATO

C’è anche la lista Noi Moderati nel centro destra della Provincia di Salerno: e lo sanno bene a Napoli ed a Roma, tanto che il gruppo ha chiesto di spostare il Collegio Uninominale che spetta loro in tutta la Campania dalla Provincia di Napoli a quella di Salerno. Meglio ancora: la richiesta ha riguardato il Collegio Uninominale della Provincia di Salerno che, fino a qualche giorno fa, veniva considerata appannaggio di Fratelli d’Italia. I giochi, pero’, potrebbero cambiare, anche perchè la riunione conclusiva per l’assegnazione dei singoli collegi ai singoli partiti della coalizione di centro destra è in programma solo per martedì 16 Agosto, quando, di fatto, inizierà la campagna elettorale vera e propria per le politiche del prossimo 25 Settembre.

