Nunzio Carpentieri punta a mettere in moto, in tempi rapidi, la Commissione Trasparenza della Regione Campania, di cui proprio ieri è stato eletto Presidente. Il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, pero’, continua a lavorare per i territori, in modo particolare per la soluzione alla problematica del Ponte Marconi nella zona al confine tra Angri e San Marzano sul Sarno.

