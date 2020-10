NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “ALLAGAMENTO FIUME SARNO, DISASTRO ANNUNCIATO”

È un disastro annunciato: solo qualche settimana fa avevo scritto qui, e rappresentato a chi di competenza, che, senza un intervento risolutivo per liberare l’Alveo dal tappo di rifiuti e detriti che vedete nelle prime immagini, gli allagamenti non si sarebbero fermati e si sarebbero ripetuti ad ogni pioggia. Il meccanismo è drammaticamente semplice: il tappo impedisce il deflusso dell’acqua, che si riversa nel Rio Sguazzatoio, incapace di accogliere le acque, che finiscono così per esondare e inondare campi, strade, case. Sul Rio Sguazzatoio, è stato programmato un intervento di manutenzione, che farò pressione perché si concluda nel più breve tempo possibile.