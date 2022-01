NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “BANDO REGIONALE PER 75 MILIONI DI EURO PER LE SCUOLE”

È per questo che questo bando rappresenta davvero una straordinaria opportunità per gli Enti Locali, che potranno utilizzare i fondi disponibili per finanziare proposte progettuali relative ad edifici scolastici pubblici che prevedano interventi di demolizione e ricostruzione e interventi di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico.

Naturalmente, sono a disposizione per accompagnare i sindaci e gli amministratori che intendano mettersi al lavoro per presentare domanda di finanziamento. Intanto, vi consiglio di consultare il link seguente, dove è possibile accedere all’Avviso, alla modulistica, ai Manuali d’uso per l’utilizzo delle funzionalità del portale Bandi On Line, alle FAQ e alle comunicazioni rivolte agli enti destinatari dell’Avviso