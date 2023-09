NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “CASO FIUME SARNO, AVANTI CON DETERMINAZIONE”

Nel mio intervento, come molto spesso ho fatto in questi anni, ho richiamato l’attenzione, con forza e determinazione, sui disagi drammatici che le popolazioni, che vivono in aree interessate da allagamenti ed esondazioni del Sarno e dei suoi affluenti, sono costrette a subire. In particolare, la mia lunga e determinata battaglia sull’abbattimento del Ponte Marconi sembra stia per raggiungere il suo obiettivo. La demolizione infatti sarà eseguita a breve.”

Lo scrive il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.