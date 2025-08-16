NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “IN 5 ANNI DE LUCA SEMPRE DETTO NO A CONVOCAZIONI COMMISSIONE TRASPARENZA”

Nunzio Carpentieri, sarà, per lei, un Ferragosto diverso ? Quasi in campagna elettorale ?

“A parte una piccola pausa in famiglia, il Ferragosto di quest’anno non è diverso, per me, dagli altri periodi dell’anno: campagna di ascolto continua e, soprattutto, in giro per la Provincia di Salerno, per incontrare amici e sentire i problemi dei territori”

E quali sono, principalmente, i problemi della Provincia di Salerno?

“Partiamo, ovviamente, dalla Sanità e dal racconto che, negli ultimi 10 anni, qualcuno ha provato a fare passare come verità, scontrandosi con una realtà che, invece, dice l’esatto contrario. Parliamo delle liste di attesa, parliamo della difficoltà ad ottenere una visita in Pronto Soccorso, parliamo, da ultimo, dei Punti Nascita soppressi perchè la Regione non ha risposto ad una lettera del Ministero della Salute. Poi le questioni ambientali, a cominciare dalla bonifica del Fiume Sarno. E di tutto questo, per amore della verità, il Presidente De Luca, alla faccia del rispetto istituzionale, in qualità di assessore alla Sanità della Regione Campania, non ha mai risposto in Commissione Trasparenza, nonostante le numerose convocazioni. Ripeto, in 5 anni De Luca non ha mai partecipato ad una seduta della Commissione Trasparenza per discutere di Sanità”.

De Luca, pero’, alle prossime regionali sarà uno spettatore. Ed il Centro Destra non ha ancora scelto il proprio candidato.

“Edmondo Cirielli è il candidato piu’ autorevole che il Centro Destra della Campania possa esprimere per riportare la nostra coalizione alla guida della Regione. Da uomini di partito e da politici di centro destra siamo pronti a sostenere il nome che il tavolo nazionale, spero presto, indicherà per la Regione Campania. De Luca spettatore? Credo che la campagna elettorale del centro sinistra sarà, davvero, esilarante con Fico che annuncia la mattina e De Luca che smentisce il pomeriggio. Ci sarà da divertirsi, statene certi”.