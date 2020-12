NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “ORDINANZA DE LUCA, SBAGLIATI METODI E TEMPI”

Senza entrare nel merito dei contenuti dell’Ordinanza firmata oggi, che per certi versi potrebbero essere anche condivisibili, c’è certamente un enorme errore di metodo: non si possono assumere provvedimenti così drastici dalla sera alla mattina, firmando nel pomeriggio un provvedimento che andrà in vigore solo poche ore dopo. È questa circostanza a generare le comprensibili rimostranze dei cittadini, che non avevano avuto alcun sentore di questa volontà né avevano avuto anticipazioni in questo senso, neanche nella solita diretta social del Governatore. Non si può non pensare a quanti – in particolare titolari di attività legate al consumo di generi deperibili, tra cui bar e ristoranti – hanno provveduto nei giorni scorsi ad attrezzarsi per la riapertura e che ora si vedono costretti a buttare via tutto. Peraltro, senza aggiungere alcun ulteriore ristoro a quelli previsti dal Governo per il periodo della zona rossa.