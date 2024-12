NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “POTENZIARE I SERVIZI SANITARI DELL’OSPEDALE DI ROCCADASPIDE”

“Nei giorni scorsi, su sollecitazione di Gianfranco Capo (Presidente Fdi Roccadaspide) e di Pierluigi De Conte (Segretario Fdi Roccadaspide), ho fatto visita all’Ospedale di Roccadaspide dove, da tempo, si registrano alcune criticità legate alla mancanza di personale medico nei reparti di Cardiologia e di Ortopedia, insieme alla chiusura del reparto Lungo Degenze.” E’ quanto dichiara il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.

“Nel corso della visita abbiamo incontrato”, continua Carpentieri, “il dottor Gerardo Liguori, Direttore Sanitario della Struttura Complessa Dea Battipaglia-Piana del Sele, al quale abbiamo rappresentato la necessità di potenziare, in tempi rapidi, i servizi sanitari di un Ospedale, come quello di Roccadaspide, fondamentale per le migliaia di cittadini della zona che, a causa della viabilità, non possono raggiungere, in maniera agevole, le altra strutture sanitarie della Piana del Sele. Al Dottore Liguori abbiamo chiesto di tenere nella debita considerazione le esigenze dei territori che, da anni, pagano sulla propria pelle, il disinteresse dell’Amministrazione Regionale del Presidente De Luca.”