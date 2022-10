NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “SANITA’ IN CAMPANIA, IL GOVERNO MELONI FARA’ CHIAREZZA”

“De Luca mette in ginocchio la sanità campana e non trova di meglio che prendersela con il Governo che, ancora, deve formarsi. Siamo, davvero, al paradosso: anche per il mese di Ottobre 2022, come già accaduto negli ultimi anni, sotto la gestione della Presidenza De Luca, la Regione Campania termina, nella prima decade del mese, i budget da assegnare ai centri convenzionati per le analisi di laboratorio, costringendo, in un momento di grande crisi economica, migliaia di campani a ricorrere alle cure a pagamento.”

Lo dichiara il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.

Siamo dinanzi ad un film già visto: incapacità organizzativa e manageriale da parte di De Luca e, sempre da parte sua, il goffo tentativo di addossare le colpe al governo che, ieri era quello di Mario Draghi, domani sarà quello di Giorgia Meloni. Il tempo delle incertezze, pero’, è finito: dopo 7 anni alla guida della Regione Campania De Luca non puo’ imputare ad altri le chiare responsabilità per la pessima gestione del sistema sanitario che tra Ospedali che chiudono, reparti che non funzionano, interminabili attese per una visita specialistica e budget che finiscono ad inizio mese. Il prossimo governo, guidato da Giorgia Meloni, di certo ed in tempi rapidi, farà chiarezza sulla pessima gestione del sistema sanitario in Campania”.