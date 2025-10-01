ODCEC SALERNO: AL VIA CORSO DI FORMAZIONE PER DELEGATI VENDITE E CUSTODI GIUDIZIARI

Sono aperte le iscrizioni al Corso di formazione per Delegati alle Vendite e Custodi Giudiziari promosso dall’ODCEC di Salerno e organizzato con la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno. Il corso, svolto in collaborazione con Open Dot Com, consente l’aggiornamento delle competenze dei professionisti impegnati in attività ausiliare, nell’ambito dei giudizi di esecuzione aventi ad oggetto il compendio immobiliare pignorato al debitore ed è valido ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei custodi giudiziari e delegati alle vendite di cui all’art. 179-ter, in quanto consente di conseguire 20 crediti formativi (ne occorrono almeno 15 annuali e 60 nel triennio) per la conferma dell’iscrizione nel suddetto.

E-learning e fruibile on-demand a partire dal 15 ottobre, quindi gestibile in maniera elastica a seconda delle rispettive esigenze, si compone di cinque lezioni con i contributi di avvocati, commercialisti, giudici ed esperti delle tematiche affrontate, dal processo di esecuzione ed espropriazione forzata alla custodia e gestione dei beni pignorati, dalle attività del professionista delegato alla vendita ai rapporti tra procedura esecutiva immobiliare e altre procedure.

“Accanto al nutrito programma di eventi che offriamo ogni anno ai nostri iscritti per essere sempre al passo con la formazione professionale continua, siamo orgogliosi di proporre ai colleghi un percorso composito pensato per i tanti colleghi impegnati negli ambiti in di­ret­ta re­la­zio­ne con il Tri­bu­na­le che seguiamo sempre attentamente grazie al lavoro del Consigliere delegato al Tribunale di Salerno e ai Rapporti con i Tri­bu­na­li del­la Pro­vin­cia Nicola Fiore”, spiega il presidente dell’ODCEC di Salerno Agostino Soave. “Questo corso – prosegue il presidente Soave – è il frutto del lavoro condiviso dalla squadra del nostro Ordine e da quella della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno costituita dall’ODCEC Salerno quale braccio operativo del Consiglio dell’Ordine e che ha quale scopo, tra gli altri, anche quello di promuovere e valorizzare la figura del Commercialista: tale corso va proprio in tale direzione. Un plauso dunque al Comitato Direttivo della Fondazione nelle persone del Presidente Gianvito Morretta e dei Consiglieri Giuseppe Arleo e Attilio De Pisapia, al Direttore Tecnico Rosario Camaggio, al Consiglio Generale, al Tesoriere, ai Revisori ed al Comitato Scientifico, in quanto stanno portando avanti con grande slancio ed entusiasmo questa sfida nel migliore dei modi. Un ringraziamento particolare ai relatori che si avvicenderanno in queste 5 lezioni e che, sono certo, daranno un grande contributo per l’ottima riuscita del corso”.

“Mi associo ai ringraziamenti – aggiunge il presidente della Fondazione DCEC di Salerno Gianvito Moretta – con l’auspicio di replicare anche con questa seconda iniziativa il successo e la grande partecipazione dei colleghi registrati con il primo evento formativo organizzato dalla Fondazione”.