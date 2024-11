OK ALLA COMMISSIONE EUROPEA: SI APRE LA SUCCESSIONE ALL’INTERNO DI FDI AL MINISTRO FITTO

La Commissione Europea ha ricevuto il voto, seppur risicato, da parte del Parlamento Europeo ed entra, quindi, ufficialmente nelle sue funzioni. A farne parte, in qualità di Vice Commissario, il Ministro Raffaele Fitto che, con ogni probabilità all’inizio del prossimo anno, presenterà le sue dimissioni dall’incarico di Governo. La successione, una questione tutta interna a Fratelli d’Italia, a Raffaele Fitto è già iniziata e sono diverse le ambizioni che arrivano dai territori per il ruolo di Ministro, seppure depotenziato dalle deleghe del Pnrr che resteranno a Palazzo Chigi. In prima fila c’è la Campania, per un motivo molto semplice: dopo le dimissioni di Gennaro Sangiuliano dall’incarico di Ministro della Cultura, la Regione Campania non ha piu’ un proprio Ministro. E, all’orizzonte, ci sono le elezioni Regionali che richiedono una presenza politica forte, chiara ed immediatamente percepibile. Certo, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è di origini campane, ma la Regione rivendica una presenza diretta all’interno dell’esecutivo del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Tra i nomi di spicco c’è, ovviamente, quello di Edmondo Cirielli, attualmente Vice Ministro agli Esteri ma nominare l’ex Presidente della Provincia significherebbe rimettere in gioco altre pedine del Governo.

