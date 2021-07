ORDINE DEI COMMERCIALISTI, OK AL VOTO: SI SCEGLIE IL NUOVO PRESIDENTE L’11 E 12 OTTOBRE

Al termine di una lunghissima attesa, legata ad una serie di ricorsi giudiziari, dopo lo stop imposto, nello scorso autunno dall’emergenza Covid, alla fine è arrivato l’ok da parte del Ministero dell’Economia per il voto all’interno dell’Ordine dei Commercialisti che, in tutta Italia, si recheranno alle urne l’11 e 12 ottobre, con una votazione spalmata su due giorni. Da rivedere, sulla base dell’ultimo orientamento giurisprudenziale, anche la composizione delle liste che dovranno, necessariamente, contenere le quote rosa.

