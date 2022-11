ORDINE DEI COMMERCIALISTI SALERNO: INCONTRO IL 25 NOVEMBRE SU PREVENZIONE CRISI D’AZIENDA

Prevenire la crisi d’impresa dotandosi di un assetto societario adeguato alla natura e alle dimensioni dell’attività: è il ribaltamento culturale oltre che normativo introdotto dal nuovo articolo 2086 del Codice civile, modificato dal Codice della crisi d’impresa, che sarà al centro del convegno “La costruzione degli adeguati assetti ed il controllo giudiziale” organizzato da Top 24 Fisco, Gruppo Sole 24 Ore, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) Salerno e Confindustria Salerno, per venerdì prossimo, 25 novembre, dalle ore 15 presso la Sede di Confindustria in via Madonna di Fatima.

Nel corso dell’evento formativo sarà analizzato, in tutta la sua complessità, il tema degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili (di cui all’art. 2086, secondo comma, del Codice Civile) intesi quali doverosi e adeguati strumenti gestionali adottati dall’imprenditore per regolare l’attività d’impresa sin dal suo avvio, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa.

Progettazione e ruolo della corporate governance, controllo di gestione per la prevenzione della crisi e accesso agli strumenti di soluzione, Il ruolo del professionista esterno (temporary manager), I momenti di difficoltà giuridicamente rilevanti nel nuovo sistema e i controlli giudiziari: sono alcuni dei diversi punti che saranno sviluppati.

L’apertura dei lavori sarà affidata agli indirizzi di saluto di Agostino Soave Presidente ODCEC Salerno, Lina Piccolo Vice Presidente CONFINDUSTRIA Salerno, Raffaele De Sio Segretario generale della CCIAA di Salerno. Introduce e modera Nicola Fiore Commercialista e Revisore legale in Salerno e Consigliere ODCEC Salerno delegato all’evento. Intervengono: Giorgio Jachia Presidente Sezione Fallimentare Tribunale di Salerno, Carmen Gallucci Associato di Finanza Aziendale nell’Università degli Studi di Salerno, Giuseppe Acciaro Dottore Commercialista esperto in crisi d’impresa e Pubblicista Il Sole 24 Ore, Francesco De Santis Ordinario di Diritto Processuale Civile nell’Università degli Studi di Salerno.

Per l’evento formativo gratuito in presenza è richiesta la prenotazione obbligatoria al link http://convegni-diritto.ilsole24ore.com/convegno-salerno-25-11-22/.