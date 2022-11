ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “CON MARA CARFAGNA PRESIDENTE IL SUD SARA’ FONDAMENTALE E DECISIVO”

Antonio D’Alessio, con l’elezione di Mara Carfagna a Presidente di Azione il partito piazza una importante bandierina anche nel Sud Italia.

“Mara Carfagna è figura di spessore che ha ricoperto prestigiosi incarichi istituzionali ed è politico esperto che ha già svolto, in breve tempo, un ruolo fondamentale nelle dinamiche di partito; oggi, come Presidente Nazionale Azione, è chiamata ad operare da una postazione apicale, in una fase nella quale occorre accompagnare un processo di crescita e di organizzazione del partito stesso.

C’è però un altro aspetto che coglie la domanda rivoltami: per il progetto Azione il Sud è fondamentale e decisivo. Ad esso il partito intende rivolgere le sue attenzioni.

Con il suo stile sobrio e determinato, Mara Carfagna, saprà essere da traino anche per la nuova classe dirigente, quella dei giovani che si avvicinano alla politica. Non dimentichiamo che Azione è il primo partito in Italia per voto giovanile.”

Ci sono sindaci e tanti consiglieri comunali della Provincia di Salerno che sono pronti ad aderire ad Azione. Puoi darci qualche anticipazione ?

“È verissimo. Evito di fare nomi perché, fin quando non c’è un’adesione, non è giusto anticipare notizie rispetto a quelle che sono scelte personali dei singoli amministratori. Di sicuro Azione, e più in generale il terzo polo, Azione-Italia Viva, rappresentano sempre più la casa di chi ha una visione della politica moderna e moderata, europeista e democratica.”