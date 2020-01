PAGANI. FRATELLI D’ITALIA: “PIENO SOSTEGNO AL SINDACO ANNA ROSA SESSA”

Fratelli d’Italia conferma il suo sostegno al sindaco facente funzioni di Pagani Annarosa Sessa. L’amministrazione comunale prosegua con tranquillità il suo cammino fino alle imminenti elezioni amministrative”. Lo dichiarano in una nota i portavoce provinciali di FdI Imma Vietri e Ugo Tozzi: “Ciò che si sta verificando in questi giorni a Pagani non rappresenta la volontà degli elettori di centrodestra che, alle elezioni dello scorso anno, hanno premiato una coalizione unita per il buon governo della città.

Riteniamo incomprensibile l’atteggiamento del partito della Lega, che – ricordiamo – è stata il principale sponsor, lo scorso anno, della candidatura a sindaco di Alberico Gambino e che, nei mesi scorsi, è stata proprio l’europarlamentare Lucia Vuolo a spendersi in prima persona, recandosi finanche dal Prefetto di Salerno, per tutelare la corsa a sindaco di Gambino. E, nei giorni scorsi, ad annunciare l’appoggio alla nuova giunta del sindaco f.f. Sessa. Chiediamo, dunque, alla Lega di mantenere coerentemente la sua posizione e di far prevalere gli interessi della città rispetto a quelli di singoli. In caso contrario, ci aspettiamo una presa di posizione da parte del neo commissario provinciale Nicolas Esposito: anche per lui è da dichiararsi terminata l’alleanza tra la Lega e il centrodestra nella città di Pagani? L’auspicio è che la Giunta Sessa termini il suo mandato senza ulteriori intralci che rischiano soltanto di creare confusione in città. Ai cittadini non interessano i giochi di palazzo o le beghe politiche. Vogliono che vengano ascoltate le loro esigenze e risolti i loro problemi. Si vada avanti a testa alta nell’interesse esclusivo dei cittadini paganesi”.