NELL’AGRO IL PSI PUNTA SU SALVATORE BOTTONE E ANTONIO IANNELLO

Antonio Iannello e Salvatore Bottone: sono loro due i candidati del Psi alle prossime elezioni regionali che rappresenteranno l’Agro Nocerino Sarnese.

In prima linea definito come il più forte della lista il ginecologo di Nocera Inferiore con alle spalle anni di esperienza tra le fila del mondo socialista. Iannello è sostenuto da un gruppo forte di ex amministratori locali, al suo fianco, oltre all’amico Enrico Esposito, anche l’ex sindaco Antonio Romano, Massimo Torre, Maria Laura Vigliar, Prisco Palumbo, Antonio Fortino. Iannello punta in maniera decisa ad essere il candidato più forte dell’area a nord. L’Agro sarà rappresentato anche da Bottone che a Nocera Inferiore può contare sul sostegno del consigliere comunale Umberto Iannotti e dell’ex consigliere Antonio Zarrella.