NOCERA SUPERIORE. DANISI E MINARDI: “STOP AUMENTO MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO”

I consiglieri di minoranza Francesco Saverio Minardi (Polis) e Rosario Danisi (La Nostra Nocera Superiore), a seguito della propria interrogazione comunale sull’aumento delle tariffe mensa e trasporto hanno continuato l’azione di controllo e verifica sul caso specifico.

Entrambi i consiglieri erano presenti all’incontro tra l’Amministrazione Comunale ed i genitori, tenutosi lo scorso 10 gennaio ed accolgono con favore l’impegno del Sindaco Cuofano a verificare la possibilità di una riduzione, per il secondo figlio, sulla tariffa mensa.

Consapevoli che una riduzione delle tariffe è, di fatto, oramai impossibile, in quanto l’aumento è stato approvato in consiglio comunale da tutta la maggioranza, confidano nel buon senso dell’amministrazione comunale per una agevolazione in caso di secondo figlio.