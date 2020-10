PAGANI. IL SINDACO DE PRISCO ALLE PRESE CON L’EMERGENZA COVID 19: SPINGE PER L’USCA

Si è trovato catapultato dalla campagna elettorale alla scrivania della stanza del Sindaco di Pagani nella fase piu’ difficile della gestione dell’emergenza Covid 19. Lello De Prisco, primo cittadino del Comune dell’Agro, sta facendo fronte alla necessità di una riorganizzazione sul territorio del sistema di gestione dell’emergenza ed ha deciso di puntare sulla presenza fissa del Coc. E non solo: l’obiettivo è l’apertura, in tempi radipi dell’Usca, l’Unità dell’asl in grado di garantire tamponi a domicilio per le persone che ne facciano richiesta ma anche cure per coloro che si trovano a casa in quarantena.

