PAGANI. IL SINDACO DE PRISCO CHIUDE LE SCUOLE IN PRESENZA FINO AL 2 MARZO

Lo annuncia Lello De Prisco, Sindaco del Comune di Pagani.

La presente ordinanza consente altresì l’attività in presenza con riferimento alle categorie protette e/o fragili secondo quanto previsto dalle ordinanze regionali e dalle disposizioni ministeriali. Si diffida altresì tutti i componenti delle fasce di età scolastica compresi dai 0 ai 17 anni e ai loro genitori di evitare che gli stessi frequentino luoghi pubblici di aggregazione e di assembramento, quali bar, piazze, ristoranti, parchi, sale da gioco, etc. Si dispone per la polizia locale e per gli organi di pubblica sicurezza di effettuare opportune attività di controllo anche a campione per le effettive ottemperanze alla presente ordinanza.