PD AVELLINO, IL CASO DELLE 6.000 TESSERE ON LINE FINISCE A ROMA: DECIDE LETTA

Salta il piano De Luca, salta il progetto del Presidente della Regione di conquistare la Segreteria Provinciale del Partito Democratico, dopo un lungo commissariamento. Nonostante l’impegno di uomini e donne del Governatore in Provincia di Salerno, con ogni probabilità il congresso provinciale di Avellino del Partito Democratico verrà annullato per alcune gravi anomalie nel tesseramento on line: nel corso dell’ultima giornata utile per l’adesione al PD sono state sottoscritte ed acquistate, on line, la bellezza di 6.000 tessere. Un meccanismo che, già la scorsa settimana, era stato denunciato da numerosi esponenti del Pd di Avellino: adesso il dossier Avellino è già sulla scrivania del Segretario Nazionale Enrico Letta che, per evitare ulteriori problemi in Campania, prolungherà il Commissariamento ed annullerà, almeno per il momento, il Congresso Provinciale del Partito Democratico di Avellino.

Share on: WhatsApp