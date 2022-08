PD, LANZARA E LE SUE ASPETTATIVE. SPINELLI SCALPITA IN FI: GUADIANO CON M5S. E FEDERICO CONTE ?

Paola Lanzara è il nome sul quale il Partito Democratico punterà per il Collegio Uninominale dell’Agro: la sindaca di Castel San Giorgio, a giusta ragione, chiede anche alcune garanzie che passano anche attraverso il coinvolgimento diretto alle prossime elezioni Provinciali. Paola Lanzara sarebbe la prima donna Presidente della Provincia di Salerno: e scusate se è poco.

In Forza Italia torna a farsi sentire Costabile Spinelli, candidato, come Lello Ciccone, nel 2018, nel Collegio del Senato Sud: se l’ex assessore comunale puo’ ambire ad una candidatura per le Politiche del 25 Settembre, perchè non puo’ farlo l’ex sindaco di Castellabate ?

Felicia Guadiano, segnatevi questo nome sul primo taccuino che trovate sotto mano: sarà lei a guidare la lista proporzionale al Senato per il Campania 2 del Movimento 5 Stelle.

Federico Conte, uomo di Roberto Speranza, è quasi certo di dover affrontare una campagna elettorale lontano dalla sua Eboli, salvo che non si accontenti solo della candidatura nel Collegio Uninominale per la Camera Cilento: di proporzionale, in giro, è rimasto poco o nulla.-