GIORGIO MARCHESE VERSO LA PRESIDENZA DELLA COMUNITA’ MONTANA IRNO

E’ Giorgio Marchese, Sindaco del Comune di Siano, il nome designato dalla segreteria Provinciale del Partito Democratico, per la guida della Comunità Montana Irno, dopo la decadenza di Antonio Rescigno, ex sindaco di Bracigliano. Marchese, sostenuto in modo particolare da Bruno Di Nesta, nei prossimi giorni otterrà il voto favorevole dei comuni che fanno parte dell’ente: Baronissi, Calvanico, Fisciano, Montoro, Solofra, Serino, Bracigliano e Mercato San Severino. Per Marchese si tratta di un primo prestigioso incarico fuori dalle mura del comune di Siano.

Share on: WhatsApp