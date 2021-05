PELLEZZANO. VENERDI’ INAUGURAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO

“E’ con grande soddisfazione – dichiara il Sindaco dott. Francesco Morra – che la nostra Amministrazione consegna, ufficialmente, alla popolazione di Pellezzano, la struttura sportiva polivalente di via Rago a Coperchia. Un’inaugurazione, che oltre a dare il via libera alle discipline sportive che si potranno praticare all’interno di questo impianto, rappresenta soprattutto un segnale di speranza e di ripresa per un ritorno alla normalità, dopo oltre un anno di restrizioni”.