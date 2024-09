PER L’EX DEPUTATO PD TINO IANNUZZI IN ARRIVO UNA NOMINA IN REGIONE CAMPANIA

L’ex parlamentare del Partito Democratico Tino Iannuzzi è il primo nome per la Presidenza della Consulta di Garanzia Statutaria, i cui membri dovrebbe essere eletti dal Consiglio Regionale nel corso della prossima seduta. Iannuzzi, che ha ricevuto l’ok da parte di De Luca e dell’intero Partito Democratico, dovrebbe essere il Presidente della Consulta di Garanzia, organismo che deve essere rinnovato nella sua composizione.

Dopo un lungo periodo di assenza dalla politica attiva per Iannuzzi, adesso, c’è l’opportunità di rientrare sul palcoscenico regionale ma da convincere ci sono gli alleati del Pd in Consiglio Regionale che, proprio in questa delicata fase e con l’approssimarsi della discussione sulla legge elettorale regionale, potrebbe fare ostruzionismo e rinviare, ancora una volta, l’elezione dei componenti della Commissione.