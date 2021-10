PIERO DE LUCA CONTRO MATTEO SALVINI: “DELEGA FISCALE, NESSUN AUMENTO DELLE TASSE”

sostenendo argomentazioni infondate e false. “Da parte di Salvini ancora una volta un comportamento strumentale e soprattutto irresponsabile perché’ mette a rischio il Pnrr e quindi le risorse per gli italiani. Il leader della Lega continua a scaricare sul governo le difficoltà’, certificate dal voto delle amministrative, che sta attraversando nel suo partito e all’interno del centrodestra,sostenendo argomentazioni infondate e false.

La delega della riforma fiscale votata ieri non aumenta le tasse e le rassicurazioni di Draghi e Franco in tal senso sono state chiare e definitive. Altrettanto chiaro è’ che l’Italia ha bisogno di una seria riforma fiscale, necessaria per razionalizzare la materia, ma soprattutto decisiva per l’attuazione del Pnrr e l’erogazione delle risorse europee. La riforma fiscale quindi serve per avere più’ fondi, non per mettere le mani nelle tasche degli italiani. Positiva quindi la determinazione del Governo ad andare avanti. Non possiamo permetterci in nessun modo di indebolire o frenare l’azione dell’Esecutivo e l’agenda Draghi, perché’ significherebbe mettere a rischio la ripartenza del

nostro Paese”.

Lo afferma Piero De Luca, vicepresidente del Gruppo dei deputati del Pd.