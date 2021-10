SALERNO. L’OPPOSIZIONE SI ORGANIZZA, BARONE VERSO COMMISSIONE TRASPARENZA

Giorni di valutazione del voto all’interno delle opposizioni al Comune di Salerno ma anche momenti di programmazione dell’attività futura per il funzionamento del Consiglio Comunale: in base ai numeri ottenuti, la Presidenza della Commissione Trasparenza, attribuita da statuto all’opposizione, per la consiliatura che inizierà ufficialmente nei prossimi giorni, c’è il nome della candidata sindaco Elisabetta Barone. Per la Barone contano, oltre i voti ottenuti, anche i 4 consiglieri comunali eletti (Lambiase, Pecoraro, Pessolano e Naddeo). Di contro Michele Sarno puo’ contare solo su 3 consiglieri comunali eletti all’interno della sua coalizione (Ventura, Celano e Santoro). A questo punto il ruolo di Vice Presidente del Consiglio Comunale potrebbe essere lasciato alla coalizione di Michele Sarno: probabile l’indicazione di Mimmo Ventura.

