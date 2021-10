MERCATO SAN SEVERINO. CASO COVID, I CHIARIMENTI DELL’ASSESSORE ENZA CAVALIERE

“La vicenda della positività al Covid riscontrata a bordo di un Autobus per il trasporto scolastico non riguarda personale dell’Amministrazione Comunale di Mercato San Severino nè, tanto meno, dipendenti della società incaricata del servizio. Si tratta di una nostra concittadina, percettore di Reddito di Cittadinanza, che ha dato la sua disponibilità ad effettuare un servizio socialmente utile, nell’ambito di un protocollo voluto dall’Assessorato alle Politiche Sociali”. Enza Cavaliere, assessore comunale alla scuola di Mercato San Severino, precisa alcuni aspetti della vicenda che ha portato, come da protocollo, alla messa in quarantena di 45 bambini. “Grazie ai nostri protocolli di tracciamento di tutti i bambini che utilizzano il servizio pubblico di trasporto è stato possibile individuare, immediatamente, i soggetti a rischio ed effettuare una quarantena preventiva, come previsto dalla attuale normativa. Pur non essendo previsto da alcuna legge, considerato che i percettori del Reddito di Cittadinanza non vengono considerati alla stregua dei dipendenti pubblici, abbiamo disposto un controllo preventivo sul possesso del Green Pass.”

