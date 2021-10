SALERNO. NERVI TESI NEL PSI, TUTTI VOGLIONO L’ASSESSORATO NELLA GIUNTA NAPOLI

Massimiliano Natella, primo degli eletti nella lista del Partito Socialista Italiano, rivendica, a gran voce, la possibilità di entrare nella futura giunta del Sindaco Vincenzo Napoli, in quota PSI: un ruolo conquistato sul campo, a suon di preferenze, con un impegno costante che lo ha visto, nel corso dell’ultima consiliatura, capogruppo del partito. Natella assessore, dunque, e partita chiusa? Macchè, a tirare per la giacca il Segretario Nazionale Maraio, da qualche giorno, è arrivata l’assessore uscente Tonia Willburgher, bocciata dall’elettorato, ma convinta che sia necessario dare continuità all’attività svolta all’interno della Giunta dove, è bene ricordarlo, la stessa Willburger, è stata cooptata da esterna al consiglio comunale. E già in quella occasione ci furono i mal di pancia della rappresentanza consiliare. Bene, due nomi per un posto ? E no, i nomi sono tre perchè il neo consigliere Rino Avella, sostenuto in campagna elettorale da un consigliere regionale esterno al Psi, pensa che tra i due contendenti possa essere il terzo a godere: forte della sua passata esperienza all’interno della Giunta De Luca prima e De Biase poi, Avella alza la mano e chiede. E Di Popolo? Per il momento è l’unico a rimanere a guardare. Per il momento.

