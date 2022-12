PIERO DE LUCA PAPA’ PER LA SECONDA VOLTA: NASCE VINCENZO, PUNTELLA DEL GOVERNATORE

Il deputato del Partito Democratico Piero De Luca, figlio del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, è diventato papa’ per la seconda volta: ad allietare la famiglia, composta dalla moglie Laura e dalla primogenita Maria Grazia, è arrivato Vincenzo, puntella del Presidente della Regione, destinato ad avere un nome importante. A dare la notizia della nascita del piccolo Vincenzo è stato, direttamente, il papa’ per la seconda volta Piero De Luca: “Benvenuto al mondo al nostro piccolo Vincenzo! Questa notte ci ha portato il dono più bello che si possa desiderare Laura sta bene e Maria Grazia è al settimo cielo. Un’emozione incredibile. Una gioia immensa per tutti noi.

