SARNO. L’EX ASSESSORE PROVINCIALE ODIERNA LASCIA LA LEGA ED ADERISCE A FRATELLI D’ITALIA

Arriva una importante novità all’interno del centro destra di Sarno: ecco l’adesione al Partito del consigliere comunale e capogruppo in quota Lega di Sarno Sebastiano Odierna a Fratelii d’Italia. Quello di Odierna, è

un gradito ritorno a casa, dopo la breve esperienza col carroccio. Il senso di appartenenza di Sebastiano Odierna a Fratelli d’Italia non è mai cessato. Dal 1995, al fianco del viceministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, On. Edmondo Cirielli, ha vissuto in prima linea l’evoluzione del partito passando da Alleanza Nazionale per poi aderire dapprima al PDL e poi a Fratelli d’Italia.

Odierna, ex assessore provinciale alle politiche sociali e sanitarie rappresenta un ritorno di qualità tra le fila di Fratelli d’Italia. Il dialogo e una seria programmazione con gli esponenti regionali, provinciali e i referenti cittadini di Sarno, dott. Enrico Sirica e avv. Antonello Manuel Rega, ha fatto si che questo passaggio divenisse ufficiale per dare un ulteriore peso ed esperienza politica al partito sul territorio sarnese-nocerino. L’esperienza politica e la capacità di dare risposte al territorio unite all’elevata preparazione in materia sociale e sanitaria saranno messe al

servizio del partito che con l’ingresso di Odierna aggiunge e mette a disposizione della comunità una figura politica di notevole spessore