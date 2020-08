PIERO DE LUCA (PARTITO DEMOCRATICO) ALLA FESTA DELL’UNITA’ DI MODENA

“Alla Festa nazionale dell’Unità di Modena, ho preso parte ad un interessante confronto su un tema delicato e sensibile, quello dei diritti umani al centro della politica, partendo dalle drammatiche vicende di Giulio Regeni e Patrick Zaky”

Così sui canali social l’Onorevole Piero De Luca.

“Il Partito Democratico vuole tutta la verità e giustizia per Giulio Regeni e la libertà per Patrick Zaky- scrive De Luca-

È in questa direzione che si deve lavorare, tenendo alta l’attenzione pubblica e mantenendo aperto un canale di confronto con l’Egitto.

Da queste vicende dobbiamo trarre spunto, perché il senso profondo dell’attività politica è proprio quello di difendere i diritti civili, le libertà fondamentali e la democrazia, valori che noi diamo per acquisiti ma che acquisiti non sono in tutto il mondo, come dimostrano i recenti fatti di cronaca, dalla Turchia alla Bielorussia. L’Unione Europea, in questo contesto, deve diventare sempre più punto di riferimento anche a livello internazionale nella difesa dei diritti umani, sostenendo la transizione democratica nei Paesi che ancora non l’hanno compiuta completamente. Un grazie di cuore alle volontarie e ai volontari che hanno consentito alla Festa dell’Unità di potersi svolgere, in un clima di estrema attenzione alle norme di sicurezza- conclude il deputato Dem-ma anche di grande entusiasmo e passione”