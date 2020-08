REGIONALI 2020. LUCA CERRETANI CON LUCA CASCONE(DE LUCA PRESIDENTE)

“Alle prossime elezioni regionali sostengo con convinzione l’amico Luca Cascone persona perbene, preparata e di grande disponibilità. Ho avuto modo di apprezzarti in diverse occasioni, istituzionali e partitiche, constatando in entrambi i casi una grande onestà intellettuale. Sono sicuro che sarai tra i primi eletti ma mi auguro con il migliore risultato possibile per rappresentare al meglio la nostra bella provincia.” Lo afferma Luca Cerretani, già Vice Presidente della Provincia di Salerno, oggi consigliere provinciale del Partito Democratico.

