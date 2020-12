PIERO DE LUCA (PD): “EMENDAMENTO PER SOSTENERE IL MONDO DELL’ARTIGIANATO”

“Per far ripartire l’Italia, è necessario mettere in campo misure innovative in grado di incentivare il turismo, rilanciare i consumi, e rimettere in moto l’economia”.

Così in una nota l’on. Piero De Luca.

“Per questo, con un apposito emendamento alla Legge di Bilancio, ho proposto di abbassare da 154 euro a 70 euro la soglia minima di spesa che consente di accedere allo sgravio IVA sugli acquisti dei turisti internazionali extra europei-spiega il deputato Dem- In altri Paesi europei le soglie per il minimo di spesa sono più basse o sono state abolite del tutto. Rendiamo competitiva e attrattiva anche l’Italia per il turismo internazionale.

Il tax free, infatti, non ha solo effetti diretti sullo shopping ma in generale influisce sulla programmazione dei viaggi, sul tempo di permanenza e sulla scelta dei luoghi dove i turisti internazionali decidono di trascorrere le loro vacanze in Europa.

La mia proposta avrebbe quindi un impatto molto positivo per la nostra filiera turistica, ma anche per l’artigianato e le produzioni locali Made in Italy, soprattutto nei luoghi tradizionalmente meta di visitatori internazionali, come in Campania le Isole o le Costiere Amalfitana, Sorrentina e Cilentana.

Spero, davvero, che questa proposta incontri una larga convergenza e venga approvata in Parlamento. Talvolta bastano provvedimenti semplici- conclude Piero De Luca-per dare una boccata d’ossigeno all’economia, per invertire la rotta, per tornare a crescere”